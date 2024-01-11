Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u kabul edecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u kabul edecek. Kabul, Ankara'da gerçekleşecek ve görüşmede ülke gündemi ve işbirliği konuları ele alınacak.
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11.01.2024 13:19:26. #1.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u kabul edecek - Son Dakika