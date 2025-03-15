Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Devlet Korumasındaki Çocuklarla İftar programında, "Sizler bizim ve milletimizin geleceğisiniz, 85 milyonun umudusunuz. Endişeniz olmasın yarınlarımız daha güzel olacak" dedi. - İSTANBUL
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Devlet Korumasındaki Çocuklarla İftar programında, 'Sizler bizim ve milletimizin geleceğisiniz, 85 milyonun... - Son Dakika
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