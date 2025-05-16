Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Gazze'de 20 aydır eşi görülmemiş insani felaket yaşanıyor. Buna dur demek, artık yeter demek mecburiyetindeyiz. Ateşkesin tesisi için Avrupa'nın gereken ilgiyi göstermesini bekliyoruz" dedi. - TİRAN