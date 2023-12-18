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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'de acil ateşkes ve insani yardımlar için çaba harcandığını belirterek, "Uluslararası toplumun, İsrail'e... - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'de acil ateşkes ve insani yardımlar için çaba harcandığını belirterek, "Uluslararası toplumun, İsrail'e...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'de acil ateşkes ve insani yardımlar için çaba harcandığını belirterek, "Uluslararası toplumun, İsrail'e doğru mesajların verilmesi ve yaşanan katliamın sona erdirilmesi noktasında asli bir sorumluluğu bulunuyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze\'de acil ateşkes ve insani yardımlar için çaba harcandığını belirterek, "Uluslararası toplumun, İsrail\'e...
18.12.2023 - 18:36,
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- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'de acil ateşkes ve insani yardımlar için çaba harcandığını belirterek, "Uluslararası toplumun, İsrail'e doğru mesajların verilmesi ve yaşanan katliamın sona erdirilmesi noktasında asli bir sorumluluğu bulunuyor" dedi.

Kaynak: İHA
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