Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze Şeridi'nde akan kanın durması için Mısır ile birlikte çalışmaya devam edileceğini açıkladı. - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze Şeridi'nde akan kanın durması için Mısır ile birlikte çalışmaya devam edileceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze Şeridi\'nde akan kanın durması için Mısır ile birlikte çalışmaya devam edileceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze Şeridi'nde akan kanın durması için Mısır ile birlikte çalışmaya devam edileceğini açıkladı.

14.02.2024 17:55
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze Şeridi'nde akan kanın durması için Mısır ile birlikte çalışmaya devam edileceğini açıkladı. - KAHİRE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze Şeridi'nde akan kanın durması için Mısır ile birlikte çalışmaya devam edileceğini açıkladı. - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze Şeridi'nde akan kanın durması için Mısır ile birlikte çalışmaya devam edileceğini açıkladı. - Son Dakika
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