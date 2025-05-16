Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Güvenliğin bölünmezliği, refahın daha hakkaniyetli paylaşılması ilkeleri üzerinde bina edilecek dönüşümü Avrupa Kıtası olarak kendi evimizde başlatmalıyız" dedi. - TİRAN
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Güvenliğin bölünmezliği, refahın daha hakkaniyetli paylaşılması ilkeleri üzerinde bina edilecek dönüşümü Avrupa... - Son Dakika
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