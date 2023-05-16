Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ikinci tur için konuştu: Başarıyı daha büyük bir zaferle taçlandırma vakti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ikinci tur için konuştu: Başarıyı daha büyük bir zaferle taçlandırma vakti

16.05.2023 10:51

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 Mayıs'ta yaşanacak ikinci tur seçimi için önemli mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "28 Mayıs seçimi için çalışmaya sandığın renginin belli olmasıyla birlikte zaten başladık. İnşallah önümüzdeki günleri de en güzel, en verimli şekilde değerlendireceğiz. Allah'ın izniyle 28 Mayıs'ı Türkiye Yüzyılı'nın müjdecisi haline getireceğiz. Sizlere güveniyorum" dedi.

Türkiye'nin kilitlendiği 14 Mayıs'taki 13. Cumhurbaşkanı ve TBMM 28. Dönem Milletvekilleri sona erdi. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hiçbir adayın yüzde 50'yi aşamamasıyla birlikte Türkiye'nin 28 Mayıs'ta ikinci kez sandığa gideceği kesinleşti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN 2. TUR MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikinci tur seçimi için sosyal medya hesabından bir paylaşımında bulundu. Paylaşımında Erdoğan şunları söyledi: Kıymetli yol ve dava arkadaşlarım, Ülkemizin en kritik seçimlerinin ilk sınavını Cumhur İttifakı olarak hamdolsun alnımızın akıyla verdik.

"RABBİME BİNLERCE KEZ HAMDEDİYORUM"

Kışkırtmalara gelmeden, baskılara aldırmadan, yılgınlığa kapılmadan, zorluklar karşısında pes etmeden canla başla mücadele ettik. Her birinize emekleriniz, gayretleriniz, fedakârlıklarınız için teşekkür ediyorum. Rabbime bana sizler gibi yol arkadaşları verdiği için binlerce kez hamdediyorum.

"ŞİMDİ BAŞARIYI DAHA BÜYÜK BİR ZAFERLE TAÇLANDIRMA VAKTİ"

Şimdi 14 Mayıs'ta elde ettiğimiz başarıyı daha büyük bir zaferle taçlandırma vakti… Seçimlerin ikinci turu 27 Mayıs darbesinin 63'üncü yıl dönümünden bir gün sonra, 28 Mayıs tarihinde yapılacak. Bizler siyasetinin merkezine millî iradeyi, ülkeye ve millete hizmet aşkını koymuş bir ittifakız.

"TÜRKİYE BİZDEN HİZMET BEKLİYOR"

Şimdiye kadar bizlere sahip çıkmış, gerektiğinde bu uğurda tanklara meydan okumuş milletimize şükran borcumuzu ancak daha fazla çalışarak, daha fazla koşturarak ödeyebiliriz. Türkiye bizden hizmet bekliyor, icraat bekliyor, milletimiz bizden kendisini hedefleriyle buluşturmamızı bekliyor. Depremzede kardeşlerimiz bizden bir an önce yaralarının sarılmasını bekliyor.

"ÇALIŞMAYA ZATEN BAŞLADIK"

28 Mayıs seçimi için çalışmaya sandığın renginin belli olmasıyla birlikte zaten başladık. İnşallah önümüzdeki günleri de en güzel, en verimli şekilde değerlendireceğiz. Allah'ın izniyle 28 Mayıs'ı Türkiye Yüzyılı'nın müjdecisi haline getireceğiz. Sizlere güveniyorum.

YORUMLAR (5)
  • Ertuğrul Türkmen: Bu hezimeti üzerine ve kılıçtaroglu dan umudunu kesenler sandığa gitmez biz yüzde 80 ile zaferimizi taçlandiririz Cevap Yaz 5 2 Yayından Kaldır
  • Ertuğrul Türkmen: İnşallah Cevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır
  • Sezgin Avcı: Oylar yarı yarıya sayılır çokta büyük bir zafer sayılmaz Cevap Yaz 3 14 Yayından Kaldır
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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ikinci tur için konuştu: Başarıyı daha büyük bir zaferle taçlandırma vakti - Son Dakika


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