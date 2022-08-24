Öz: "İlk günkü aşkla hizmet ediyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'nin kuruluşunun 21. yılı dolayısıyla yazdığı mektubu vatandaşlara ulaştıran AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, "21 yılı geride bırakmış olmamıza rağmen ilk günkü aşkla hizmet etmeye devam ediyoruz" dedi.

AK Parti'nin 21 yıl önce kurularak hizmete talip olduğunu belirten Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, "Ülkemizin her bakımdan tıkanma yaşadığı bir dönemde öne çıkarak halka umut olan Sayın Cumhurbaşkanımız, bugün de büyük bir teveccühle karşılanmakta ve ilk günkü gibi sevgiyle baş tacı edilmektedir. Çünkü liderimiz bu halka efendilik değil, hizmetkarlık yapmaya talip olmuş bunu da en üstten en alta kadar tüm teşkilatlarına aşılamayı başarmıştır. Bizim insanımız üstten bakanı da candan yananı da bilir ve çalışanın hakkını verir." dedi.

Öz: Sokakta sevgi ve destek var

AK Parti'nin kuruluş yıldönümü nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yazdığı mektubu halka ulaştırdıklarını belirten Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, bu vesileyle günceli hasbihal etme imkanı bulduklarını da belirterek, "Vatandaşlarımız Sayın Cumhurbaşkanımızın mektubunu teslim alırken bir yandan yapılan hizmetlere teşekkür ediyor, bir yandan gündemle ilgili düşüncelerini aktararak şikayetlerini ve beklentilerini dile getiriyor. Bizim AK Parti olarak onlara karşı bir sorumluluğumuz var. Marifet iltifata tabidir fakat talip olduğumuz görevi hakkıyla yerine getirebilmek için yapıcı eleştirilere de ihtiyacımız var. Bu bakımdan halkla beraber olmak, onlara dokunmak, sıkıntılarını ve beklentilerini dinlemek bu kutlu yürüyüşün olmazsa olmazlarındandır. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın mektubunu ulaştırdığımız kardeşlerimizle mini toplantılar yapma fırsatı da bulduk. Halkımız Sayın Cumhurbaşkanımızı çok seviyor ve sorunlarına çözümü de yine AK Parti'nin getireceğine inanıyor. Bu çok önemli bir detay zira girdiği her seçimden birinci parti olarak çıkan AK Parti'nin, 2023 seçimlerinde de rakiplerini sandığa gömeceğini açık bir şekilde gösteriyor. Algı siyasetinin, hizmet siyaseti karşısında şansı olmadığını vatandaşlarımız da dile getiriyor. Bu hizmet kervanının yürümesi ve Türkiye'nin güçlenerek yoluna devam edebilmesinin tek yolu da budur." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan'dan 2023 vurgusu

AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz'ün ulaştırdığı ve vatandaşa hitaben yazılan mektupta 2023 seçimlerine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2023 hedeflerimizi hayata geçirerek ve 2053 vizyonumuzu inşa ederek ülkemize ve milletimize verdiğimiz sözlerin tamamını yerine getirmek istiyoruz." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlara gönderdiği mektup şöyle:

"Sizi en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Bundan 21 yıl önce, 14 Ağustos 2001 tarihinde, AK Partimizin resmi kuruluşunu tamamlayarak, milletimize hizmete ve ülkeyi yönetmeye talip olmuştuk. "BİR OLDUK 21 OLDUK" şiarıyla çıktığımız bu yolda, ilk günkü heyecanla yolumuza devam ediyoruz. Hamdolsun milletimiz de kuruluşumuzun üzerinden 16 ay geçmeden girdiğimiz ilk seçimde, partimizi açık ara farkla iktidara getirerek bize olan güvenini göstermiştir.

Türkiye'nin; vesayetin sancılarıyla kıvrandığı... Geri kalmışlığın yükünün altında ezildiği... İstikrar ve güvensizlik bataklığında çırpındığı Dört bir yandan hak ve özgürlük taleplerinin yükseldiği... Velhasıl tarihin en bunalımlı dönemlerinden birini yaşadığı bir süreçte üstlendiğimiz bu ağır sorumluluğun hakkını vermek için gece gündüz çalıştık. Bugün dönüp geriye baktığımızda, 20 yılda asırlık bir demokrasi ve kalkınma hamlesi gerçekleştirdiğimizi memnuniyetle müşahede ediyoruz.

Eğitimden sağlığa, güvenlikten adalete, ulaşımdan enerjiye, sanayiden spora her alanda Türkiye'nin sadece eksiklerini gidermekle kalmadık, gelecekte yapacağı atılımların da altyapısını kurduk. Şimdi bu güçlü altyapının üzerinde 2023 hedeflerimizi hayata geçirerek ve 2053 vizyonumuzu inşa ederek ülkemize ve milletimize verdiğimiz sözlerin tamamını yerine getirmek istiyoruz. Bunun için 2023 seçimleri kritik öneme sahiptir.

Kuruluşundan beri girdiği her seçimden birinci çıkan AK Parti olarak, 2023'te yapılacak Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde bir kez daha desteğinize talibiz. İnşallah partimizin bir sonraki kuruluş yıl dönümü mutluluğunu, ülkemizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırmış bulunmanın gururuyla, yine hep beraber yaşayacağız. Ülkemizin bugüne kadarki tüm meselelerini nasıl çözdüysek, bugünkü sıkıntılarına da yine biz çare bulacağız.

Partimize bugüne kadar oyları ve dualarıyla destek olan herkese şükranlarımı sunuyorum. Sevgi ve saygılarımla..." - ERZURUM