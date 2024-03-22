Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın Çankırı\'daki Mitingine 45 Bin Vatandaş Katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çankırı'da gerçekleştirdiği mitinge 45 bin vatandaş katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankırı'da düzenlenen mitingde konuştu. İl merkezindeki Belediye Meydanı'nda gerçekleştirilen miting alanındaki binlerce vatandaşa seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, alanda 45 bin kişinin doldurduğunu belirterek, "Bugün Çankırı bir başka. Gönüllerimizi buluşturan Rabb'ime hamd ediyorum. Epeydir Çankırı ile hasret gidermek istiyorduk, nasip bugüneymiş. Görüyorum ki Çankırılı yaranlar da bizi özlemiş. Bu ne güzel manzara, ne güzel muhabbet" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çankırı'nın her zaman mücadelelerine rekor oyla destek verdiğini ifade ederek, "Cumhurbaşkanlığında ve milletvekili seçimlerinde yüzde 78'e yaklaşan oy ile Cumhur İttifakı'na destek vererek tarih yazdınız. Bu oy oranı ile Türkiye'de bize destek veren 3'üncü şehir oldunuz" diye konuştu. - ÇANKIRI
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Güdül Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın belediye başkan adayı Muzaffer Yalçın, Sapanlı Mahallesi'nde düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi ve seçimde destek istedi. Yalçın, Cumhur İttifakı'na destek veren siyasi partilerin ilçe başkanlarına ve eski başkanlara teşekkür ettiğini belirtti. Çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğini ve her mahalleye ulaşmaya çalıştıklarını ifade eden Yalçın, Cumhur İttifakı olarak her zaman vatandaşın yanında olduklarını vurguladı.
AKP İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenecek olan açık hava toplantısı için İBB iştiraki Metro İstanbul ve İETT ek seferler düzenleyecek. Yoğunluk takip edilecek ve gerektiğinde düzenlemeler yapılacak. Ayrıca, Atatürk Havalimanı, DTM ve Ataköy/Şirinevler istasyonlarındaki yürüyen merdivenler durdurulacak. İETT de miting güzergahındaki hatlara ek seferler koyacak. Acil durum frenlerinin gereksiz kullanılması ve diğer müdahaleler hakkında yasal işlem yapılacak.
Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, araştırma raporlarının incelemesi sonucu vatandaşlara ait iletişim, adres, tapu ve eğitim bilgileri gibi kişisel verileri yasadışı yollarla ele geçirerek, sosyal medya platformlarında ücret karşılığı sattığı belirlenen 13 şüpheli yakalandı. Olayla ilgili yasal işlemler devam etmektedir.
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, seçim çalışmaları kapsamında Zonguldak'ın Alaplı ilçesini ziyaret etti. Aksakal, partililere seçim çalışmalarına destek çağrısında bulundu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla pazar günü Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek Büyük İstanbul Mitingi için metro ve otobüslere ek seferler koyulduğunu bildirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bayrampaşa'ya yapılacak olan üçüncü basamak hastanenin ihalesinin yapıldığını ve 2025 yılında tamamlanması planlandığını açıkladı. Hastanenin 85 bin metrekare kapalı alanı, 400 yatak ve 100 yoğun bakım yatağı olacağı belirtildi.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Bartın'da partisinin seçim bürosunun açılışını yaparak, Bartın'a kadın adayla hizmet edileceğini belirtti. Davutoğlu, daha sonra esnafı ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankırı'da düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, son 21 yılda Çankırı'ya 55 milyar lira yatırım yapıldığını açıkladı. Konuşmasında eğitim, sağlık, ulaşım, tarım ve sanayi alanlarındaki yatırımları da vurgulayan Erdoğan, Çankırı'ya 5 organize sanayi bölgesi, 1 araştırma-geliştirme merkezi ve 1 teknopark kurulduğunu belirtti.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi, Muratlı ve Hayrabolu ilçelerinde seçim çalışmaları kapsamında esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Akşener, partisinin belediye başkan adaylarına destek istedi ve muhalefetin nasıl yapılacağını göstereceğini belirtti.
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