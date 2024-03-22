Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın Çankırı\'daki Mitingine 45 Bin Vatandaş Katıldı

Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çankırı'da gerçekleştirdiği mitinge 45 bin vatandaş katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankırı'da düzenlenen mitingde konuştu. İl merkezindeki Belediye Meydanı'nda gerçekleştirilen miting alanındaki binlerce vatandaşa seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, alanda 45 bin kişinin doldurduğunu belirterek, "Bugün Çankırı bir başka. Gönüllerimizi buluşturan Rabb'ime hamd ediyorum. Epeydir Çankırı ile hasret gidermek istiyorduk, nasip bugüneymiş. Görüyorum ki Çankırılı yaranlar da bizi özlemiş. Bu ne güzel manzara, ne güzel muhabbet" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çankırı'nın her zaman mücadelelerine rekor oyla destek verdiğini ifade ederek, "Cumhurbaşkanlığında ve milletvekili seçimlerinde yüzde 78'e yaklaşan oy ile Cumhur İttifakı'na destek vererek tarih yazdınız. Bu oy oranı ile Türkiye'de bize destek veren 3'üncü şehir oldunuz" diye konuştu. - ÇANKIRI