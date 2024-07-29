Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla atanan Halil Dalak Sarıgöl Kaymakamı oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla atanan Halil Dalak Sarıgöl Kaymakamı oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın imzasıyla atanan Halil Dalak Sarıgöl Kaymakamı oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan son Kaymakamlar Kararnamesi ile Sarıgöl Kaymakamı olarak atanan Halil Dalak, ilçeye gelerek görevine başladı. Karşılama töreninin ardından makamına geçen Kaymakam Dalak, ilçenin sosyal, kültürel, eğitim ve ekonomik faaliyetleri hakkında bilgiler aldı.

29.07.2024 11:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan son Kaymakamlar Kararnamesi ile Sarıgöl Kaymakamı olarak atanan Halil Dalak ilçeye gelerek görevine başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan kaymakamlar kararnamesi ile Yozgat Vali Yardımcılığından Manisa'nın Sarıgöl Kaymakamlığına atanan Halil Dalak, Sarıgöl Hükümet Konağı önünde daire amirleri ve siyasi partilerin ilçe başkanları tarafından çiçeklerle karşılandı.

Karşılama töreninin ardından makamına geçen Kaymakam Dalak, daire amirlerinden ilçenin sosyal, kültürel, eğitim ve ekonomik faaliyetleri hakkında bilgiler aldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Sarıgöl, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla atanan Halil Dalak Sarıgöl Kaymakamı oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:45 Kenan Işık hayatını kaybetti Kenan Işık hayatını kaybetti
10:33 Ameliyat önlüklü ve yaralı şahıs kimseye aldırmadan E-5’te yürüdü Ameliyat önlüklü ve yaralı şahıs kimseye aldırmadan E-5'te yürüdü
10:09 Bakanlık 7 bin lüks araç sahibinin peşinde Müfettişler tek tek izini sürüyor Bakanlık 7 bin lüks araç sahibinin peşinde! Müfettişler tek tek izini sürüyor
09:49 AK Parti’den İsrailli Bakan Katz’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik skandal sözlerine sert tepki AK Parti'den İsrailli Bakan Katz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik skandal sözlerine sert tepki
09:12 İsrail, Hizbullah mevzilerini vurmaya başladı Beyrut’ta uçuşlar askıya alındı, 10’dan fazla ülke vatandaşlarını geri çağırdı İsrail, Hizbullah mevzilerini vurmaya başladı! Beyrut'ta uçuşlar askıya alındı, 10'dan fazla ülke vatandaşlarını geri çağırdı
10:38 Rusya’da bir Kadın 13. kattan düştü, hafif yaralarla kurtuldu Rusya'da bir Kadın 13. kattan düştü, hafif yaralarla kurtuldu
10:15 Ortaköy’de Prens Selman fotoğrafıyla müşteri çekmeye çalışan kumpircilere ceza yağdı Ortaköy'de Prens Selman fotoğrafıyla müşteri çekmeye çalışan kumpircilere ceza yağdı
10:12 Lamine Yamal’a ihanet şoku Sevgilisi başka bir erkekle canlı yayın açtı Lamine Yamal'a ihanet şoku! Sevgilisi başka bir erkekle canlı yayın açtı
09:55 Venezuela’da Başkanlık seçimini Nicolás Maduro kazandı Venezuela'da Başkanlık seçimini Nicolás Maduro kazandı
09:48 Buluşma yerine gelen teröristler karşılarında MİT’i buldu Buluşma yerine gelen teröristler karşılarında MİT'i buldu
09:38 Banu Alkan’ın evlat acısı yaşayan Safiye Soyman için yayınladığı taziye mesajı tepki çekti Banu Alkan'ın evlat acısı yaşayan Safiye Soyman için yayınladığı taziye mesajı tepki çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2024 12:14:04. #1.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla atanan Halil Dalak Sarıgöl Kaymakamı oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement