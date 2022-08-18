AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı; - Son Dakika
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AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı;

18.08.2022 15:26
AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı;

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretini değerlendiren AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, "Çorum'dan dünyaya birlik ve beraberlik mesajı verildi" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretini değerlendiren AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, "Çorum'dan dünyaya birlik ve beraberlik mesajı verildi" dedi.

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, parti teşkilatları ile bir araya geldi. Ahlatcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı mitingin düzenlenmesinde katkı sağlayan milletvekilleri, merkez ve ilçe teşkilatları, il, ilçe ve belde belediye başkanlarına teşekkür etti.

AK Parti İl Başkanı Ahlatcı, 13 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Çorum'da ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mitingine resmi rakamlara göre 50 bin kişinin katıldığını açıklayan Ahlatcı, "50 bin kardeşimizin ellerinde Türk bayrağı vardı. Hiçbir başka parti bayrağı değil. Bu 50 bin kardeşimiz Çorum'dan dış mihraklara ve içerdeki siyasetçilere bir mesaj verildi. Dış mihraklara dedier ki biz bu bayrağı altında Anadolu'nun bağrındaki Çorum'dan sesleniyoruz. Biz bu bayrağın altında Türküyle, Kürdüyle, Çerkeziyle, Lazıyla biz beraber yaşayacağız. Buna hiçbir kimse engel olamaz dediler. Siz ne yaparsanız yapın, içeride kimlerle muhatap olursanız olun, işbirliği yapıyorsanız yapın biz liderimizin önünde al bayrağımızın altında birlikte yaşayacağız mesajı verdiler. İç siyasete de bir mesaj verdiler. Bakın dışardaki ağa babalarını bırakın burada muhatabınız bu şanlı bayrağın altında yaşayan bizleriz dediler. Çorum'dan tüm dünyaya bu mesajı vermek bizim teşkilatlarımıza nasip oldu. Birliğimizi, beraberliğimizi hiç kimseye feda etmeyeceğimizi tüm dünyaya haykırmış olduk. Bu mesajı tüm dünyaya vermek bize ve teşkilatlarımıza nasip oldu" diye konuştu.

Çorum tarihinin en kalabalık mitingini gerçekleştirdiklerini belirten Ahlatcı, "Çorum halkı ve teşkilatlarımız Cumartesi Sayın Cumhurbaşkanımıza olan desteğini muhabbetini en güzel şekilde gösterdi. Binlerce Çorumlu hemşerimiz Kadeş Meydanı'na akın etti. Milletimizdeki bu coşku, bu heyecan oldukça hiçbir engel AK Partiyi ve AK Partilileri yolundan geri çeviremez. Çorum tarihe not düşülecek bir günü daha geçirdi. Bu manzara güçlü ve büyük Türkiye için birlik ve beraberliğimizin göstergesinin kanıtıdır" dedi.

Ahlatcı, program sonunda merkez ilçe, kadın ve gençlik kolları başkanına teşekkür plaketi verdi. - ÇORUM

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Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Çorum, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı; - Son Dakika

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