Cumhurbaşkanı Erdoğan: Irak'a yönelik siyasetimizde etnik ayrım gözetmiyoruz - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Irak'a yönelik siyasetimizde etnik ayrım gözetmiyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'a yönelik siyasetlerinde etnik ayrım gözetmediklerini belirtti. Erdoğan, Bağdat'ta yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Irak ile olan ilişkilerinin güçlü olduğunu vurguladı.

22.04.2024 17:08
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Irak'a yönelik siyasetimizde etnik ayrım gözetmiyoruz" dedi. - BAĞDAT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: Irak'a yönelik siyasetimizde etnik ayrım gözetmiyoruz - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Irak'a yönelik siyasetimizde etnik ayrım gözetmiyoruz - Son Dakika
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