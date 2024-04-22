Cumhurbaşkanı Erdoğan: Irak'a yönelik siyasetimizde etnik ayrım gözetmiyoruz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'a yönelik siyasetlerinde etnik ayrım gözetmediklerini belirtti. Erdoğan, Bağdat'ta yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Irak ile olan ilişkilerinin güçlü olduğunu vurguladı.
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22.04.2024 18:24:28. #1.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Irak'a yönelik siyasetimizde etnik ayrım gözetmiyoruz - Son Dakika
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