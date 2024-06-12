Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İspanya'ya hareket etti

Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye- İspanya 8. Hükümetlerarası Zirvesi çerçevesinde İspanya Kralı 6'ncı Felipe ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile görüşme gerçekleştirmek üzere İspanya'ya hareket etti.

Türkiye-İspanya 8. Hükümetlerarası Zirvesi kapsamında İspanya'ya iki günlük resmi ziyaret gerçekleştirecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'ndan hareket etti.

İspanya ziyaretinde resmi temaslarda da bulunacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün İspanya Kralı 6'ncı Felipe ile görüşecek. Erdoğan yarın ise İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir araya gelecek. - ANKARA