Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "İsrail ile Lübnan arasında bu sabah itibarıyla yürürlüğe giren ateşkes antlaşmasından memnuniyet duyuyoruz. - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "İsrail ile Lübnan arasında bu sabah itibarıyla yürürlüğe giren ateşkes antlaşmasından memnuniyet duyuyoruz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "İsrail ile Lübnan arasında bu sabah itibarıyla yürürlüğe giren ateşkes antlaşmasından memnuniyet duyuyoruz.

27.11.2024 12:32
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "İsrail ile Lübnan arasında bu sabah itibarıyla yürürlüğe giren ateşkes antlaşmasından memnuniyet duyuyoruz. Sahada sükünetin muhafazası noktasında tüm tarafların, bilhassa da İsrail'in sorumluluklarını harfiyen yerine getirmesini bekliyoruz." - ANKARA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Recep Tayyip Erdoğan, Dış Politika, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Lübnan, İsrail, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 'İsrail ile Lübnan arasında bu sabah itibarıyla yürürlüğe giren ateşkes antlaşmasından memnuniyet duyuyoruz. - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "İsrail ile Lübnan arasında bu sabah itibarıyla yürürlüğe giren ateşkes antlaşmasından memnuniyet duyuyoruz. - Son Dakika
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