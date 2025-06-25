Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İsrail ile Türkiye'nin arasındaki ilişkinin bu anlayışla devam etmesi halinde aramızda barış, huzur mümkün değil atılan adımlar her şeyden önce barışı tehdit ediyor" dedi. - LAHEY
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'İsrail ile Türkiye'nin arasındaki ilişkinin bu anlayışla devam etmesi halinde aramızda barış, huzur mümkün değil... - Son Dakika
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