Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Kimi ülkeler kültürel bir tehdit, kimileri de güvenlik ekseninde ele alabilir. Ama biz Türkiye olarak göç olgusuna çok boyutlu olarak özellikle insanı açıdan bakmak zorundayız." - İSTANBUL
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 'Kimi ülkeler kültürel bir tehdit, kimileri de güvenlik ekseninde ele alabilir. - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?