Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Kimi ülkeler kültürel bir tehdit, kimileri de güvenlik ekseninde ele alabilir. Ama biz Türkiye olarak göç olgusuna çok boyutlu olarak özellikle insanı açıdan bakmak zorundayız." - İSTANBUL