Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya\'ya havayoluyla geldi

Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart Yerel Seçimleri mitingine katılmak üzere havayoluyla Konya'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart Yerel Seçim mitinglerine devam ediyor. Haftanın son mitingi için Konya'ya havayolu ile gelen Erdoğan, Konya Havalimanında il protokolü ve partililer tarafından karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş eşlik ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geniş güvenlik önlemleri altında mitingin yapılacağı Kılıçarslan Kent Meydanı'na hareket etti. - KONYA