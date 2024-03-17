Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya\'ya havayoluyla geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart Yerel Seçimleri mitingine katılmak üzere havayoluyla Konya'ya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart Yerel Seçim mitinglerine devam ediyor. Haftanın son mitingi için Konya'ya havayolu ile gelen Erdoğan, Konya Havalimanında il protokolü ve partililer tarafından karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş eşlik ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geniş güvenlik önlemleri altında mitingin yapılacağı Kılıçarslan Kent Meydanı'na hareket etti. - KONYA
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Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, Turgutreis Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, Turgutreis'in ötekileştirildiğini ve hizmetlerden mahrum bırakıldığını belirtti. Değişim için çalışacaklarını vurgulayan Tosun, Turgutreis'i hak ettiği yere taşıyacaklarını söyledi.
AK Parti Giresun Milletvekili Ali Temür, Espiye ilçesinde Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Mustafa Karadere ile görüşerek, caddeleri gezip esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Temür, Espiye halkından destek istedi ve 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için istek ve talepleri dinledi.
Aydın'ın Didim ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir minibüs içerisinde 51 düzensiz göçmen ile birlikte, olayla bağlantılı 3 göçmen kaçakçısı yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilirken, göçmen kaçakçısı şüphelileri tutuklandı.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Rum Ortodoks Kilisesi'ni ziyaret ederek, Mersin'in çeşitliliğine vurgu yaptı ve belediye başkanlığının ideolojik bağnazlığı ve dinsel taassubu kabul etmediğini belirtti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Osmaniye'de yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koruma masraflarını eleştirdi. Özel, 838 emekli maaşının bir günde Tayyip Erdoğan'ın korunması için harcandığını belirtti ve millete iş, aş lazım olduğunu vurguladı.
Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Gürcistan sınırındaki Muratlı Hudut Karakolu'nda görev yapan askerlerle iftarda bir araya geldi. Vali Ünsal, kahraman Mehmetçiklerle aynı sofrada bulunmanın mutluluğunu dile getirerek, Ramazan-ı Şerif'in mübarek olmasını diledi. Ünsal, askerlere ülkenin sınırlarını koruma görevlerinde başarılar dileyerek, milletin dualarının ve devletin gücünün her zaman yanlarında olduğunu belirtti.
Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı.
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP'nin 14. Olağan Büyük Kurultayı'nda yaptığı konuşmada, CHP'nin PKK ile organik bağ kurmasının bedelini sandıkta ödeyeceğini söyledi. Bahçeli, muhalefet partilerinin birbirini yiyip tükettiğini ve CHP'nin güvenilmez siyasetini açığa vurduğunu belirtti.
Cumhur İttifakı'nın Muratpaşa Belediye Başkan Adayı Özdemir Manavoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Antalya'da esnaf ve kurumlara ziyaret gerçekleştirdi. Manavoğlu, projelerini anlatarak destek istedi.
DEM Parti'nin Mardin adayı Ahmet Türk, "AK Parti'yle görüşüyor musunuz?" sorusuna "Resmi görüşmelerimiz yok ama Meclis'ten isimlerle görüşüyoruz. Onlar da partilerinin bugün izlediği politikaya karşı rahatsızlıklarını dile getiriyorlar" yanıtını verdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonun düşürülmesiyle ilgili vatandaşın fedakarlık yaptığını, bu fedakarlığa kamunun da katılacağını belirterek Sağlık Bakanlığı haricinde hiçbir bakanlığa emekli olanların harici personel alınmayacağını söyledi.
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