Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aliyev'e "Laçın" tebriği - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aliyev'e "Laçın" tebriği

27.08.2022 17:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aliyev'e "Laçın" tebriği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Laçın'ın Azerbaycan'ın kontrolüne geçmesi vesilesiyle Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i telefonla arayarak tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Laçın'ın Azerbaycan'ın kontrolüne geçmesi vesilesiyle Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i telefonla arayarak tebrik etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i telefonla arayarak Laçın şehrinin, Zabuh ve Sus köylerinin Azerbaycan'ın kontrolüne geçmesinden dolayı duyduğu sevinci dile getirerek kendisi ve Türk halkı adına Aliyev'i ve tüm Azerbaycan halkını tebrik ettiği bildirildi.

Aliyev ise kendisi ve Azerbaycan halkı adına Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kardeş Türk halkına teşekkürlerini iletti.

Görüşme sırasında Azerbaycan ve Türkiye arasındaki dostluk ve ittifak ilişkilerinin çeşitli yönlerinin ele alındığı ve yeni temaslar hakkında fikir alışverişinde bulunulduğu kaydedildi. - BAKÜ

YORUMLAR
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Laçın şehrine Azerbaycan bayrağı dikildi Laçın şehrine Azerbaycan bayrağı dikildi Azerbaycanlılar, 30 yıl sonra Laçın'e döndü Azerbaycanlılar, 30 yıl sonra Laçın'e döndü
Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, İlham Aliyev, Azerbaycan, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aliyev'e 'Laçın' tebriği - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aliyev'e "Laçın" tebriği - Son Dakika
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