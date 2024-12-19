Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'da düzenlenen Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Teşkilatı 11. Zirve Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Son yıllarda önemli atılımlar gerçekleştiren Azerbaycan'ın teşkilatımıza üye olmasıyla dünden daha güçlüyüz" dedi. - KAHİRE
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'da düzenlenen Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Teşkilatı 11. Zirve Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 'Son yıllarda... - Son Dakika
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