Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'da düzenlenen Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Teşkilatı 11. Zirve Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Son yıllarda önemli atılımlar gerçekleştiren Azerbaycan'ın teşkilatımıza üye olmasıyla dünden daha güçlüyüz" dedi. - KAHİRE