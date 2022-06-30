Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'nın ardından düzenlediği basın toplantısında, "Başkan Biden elinden... - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'nın ardından düzenlediği basın toplantısında, "Başkan Biden elinden...

30.06.2022 17:04
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'nın ardından düzenlediği basın toplantısında, "Başkan Biden elinden...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'nın ardından düzenlediği basın toplantısında, "Başkan Biden elinden gelen adımları atacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'nın ardından düzenlediği basın toplantısında, "Başkan Biden elinden gelen adımları atacağını söyledi. Biden ile dün akşam yaptığımız görüşmeden sonra heyetlerimizi yine göndereceğiz. Orada cumhuriyetçilerle de görüşmeler yapmak sureti ile, onların desteğini almak suretiyle Biden'ın samimi gayretleri ciddi bir destek olacaktır. Gecikmeden bir heyeti ABD'ye göndereceğim" dedi. - MADRİD

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Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'nın ardından düzenlediği basın toplantısında, 'Başkan Biden elinden... - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'nın ardından düzenlediği basın toplantısında, "Başkan Biden elinden... - Son Dakika
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