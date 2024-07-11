Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO-Ukrayna Konseyi Oturumu'na katıldı

Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne kapsamında düzenlenen NATO- Ukrayna Konseyi Oturumu'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği ABD'nin başkenti Washington DC'de temaslarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında düzenlenen NATO-Ukrayna Konseyi Oturumu'na katıldı.

Erdoğan, oturum öncesinde ayrıca Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ve Hollanda Başbakanı Dick Schoof ile ayrı ayrı ayaküstü sohbet etti. - WASHINGTON