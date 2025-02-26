Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Özbekistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı. - ANKARA
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?