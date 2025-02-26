Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Özbekistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı. - ANKARA