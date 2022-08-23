Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin genel başkan yardımcıları ile bir araya geldi

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel başkan yardımcıları ile AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 14.00'te AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen 'seçim çalışmaları ve ekonomi' başlıklı toplantıda partisinin bazı genel başkan yardımcıları ile bir araya geldi. Toplantıda ayrıca Ticaret Bakanı Mehmet Muş, AK Parti Genel Başkanvekilleri Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş ile AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz yer aldı.Toplantı, basına kapalı olarak devam ediyor.