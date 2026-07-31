Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "TÜGVA bu yıl 1,5 milyon gencin hayatına dokundu. Çocuklarımız farklı alanlarda bilgi ve tecrübe sahibi oldular." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "TÜGVA bu yıl 1,5 milyon gencin hayatına dokundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "TÜGVA bu yıl 1,5 milyon gencin hayatına dokundu. Çocuklarımız farklı alanlarda bilgi ve tecrübe sahibi oldular." dedi.
Kaynak: İHA
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'TÜGVA bu yıl 1,5 milyon gencin hayatına dokundu. Çocuklarımız farklı alanlarda bilgi ve tecrübe sahibi oldular.' dedi. - Son Dakika