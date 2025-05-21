Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Zirvesi'nde gerçekleştirdiği konuşmada, "TDT olarak Doğu ile Batı'yı buluşturan bir örnek teşkilatız" dedi. - BUDAPEŞTE
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmî Zirvesi'nde gerçekleştirdiği konuşmada, 'TDT olarak Doğu ile Batı'yı... - Son Dakika
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