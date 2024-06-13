Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye bir hukuk devletidir.

Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya ile savunma sanayi alanında işbirliğine ilişkin, "TCG Anadolu'yla bir adım attık. Şimdiyse bunun bir yüksek veya bir üst segmentine geçelim istiyoruz. Bunun çalışmalarını da başlattık. Bir üst segment, mevcuttan daha büyüğünü birlikte yapalım istiyoruz." dedi.

Moncloa Sarayı'nda baş başa ve heyetler arası görüşme ve iki ülke arasındaki anlaşmaların imza töreninin ardından Erdoğan ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ortak basın toplantısı düzenledi.

İki lider, açıklamaların ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyince (BMGK) kabul edilen Gazze'de ateşkes tasarısıyla ilgili soru üzerine Erdoğan, adil ve kalıcı barışı sağlayacak, akan kanı durduracak hem Gazze dahil Filistin topraklarına hem de bölgeye huzuru getirecek plan ve kararı, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da olumlu değerlendireceklerini söyledi.

Önemli olanın bu plan ve kararların, samimi ve barış odaklı şekilde ele alınması, kağıtlarda kalmaması ve uygulamaya geçirilebilmesi olduğunu vurgulayan Erdoğan, sürecin en başından itibaren akan kanın durmasını istediklerini söylediklerini aktardı.

Bunun için görüşülmesi gereken herkesle görüştüklerini ve bu temasların şu anda sürdüğünü bildiren Erdoğan, "BM Genel Kurulu'nda yapılan oylamalarda ülkeler, ezici çoğunlukla acil ve kalıcı ateşkese duyulan ihtiyacı ortaya koydular. Ülkelerin meydanlarında sadece barış isteyenler aylardır seslerini duyurmaya çalıştı." diye konuştu.

BMGK'nin de böylesi bir zemine gelmiş olmasını olumlu bulduklarını vurgulayan Erdoğan, fakat BM'nin, bu süreçte çok büyük yara aldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Başta ABD olmak üzere Güvenlik Konseyi üyeleri bu kararın arkasında durup, hemen ateşkesi sağlamak için İsrail'e gerekli baskıyı yapmalıdır. Bu süreç böyle devam etmeyecektir. Temennimiz, İsrail'in artık bu saldırılardan vazgeçmesi ve bölgeye kalıcı barışı getirecek bir zemine gelmesidir. Bizler bütün gelişmeleri yakından izliyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve İspanya arasında savunma sanayi alanındaki işbirliğine yönelik soruya şu cevabı verdi:

"Savunma sanayinde bir dayanışmanın teklifidir bu. Bu dayanışmada birinci sırada malum TCG Anadolu'yla bir adım attık. Şimdiyse bunun bir yüksek veya bir üst segmentine geçelim istiyoruz. Bunun çalışmalarını da başlattık. Bir üst segment, mevcuttan daha büyüğünü birlikte yapalım istiyoruz. Şu anda Milli Savunma Bakanlığımız, savunma sanayimiz bu çalışmayı yürütüyor. Bunun yanında insansız hava araçlarında yine birlikte yapılabilecek bazı adımları atıyoruz. Bu çalışmalarda dünyada birçok ülke çok çok ileri adımlar attı ve Türkiye de bu konuda daha ileri adımları atmanın gayreti içinde. İnsansız denizaltılara varıncaya kadar bu adımları atacağız ve şu anda gerek Savunma Başkanlığımız, gerek Savunma Bakanlığımız bu çalışmayı hızla yürütüyor ve bizler de bunun takipçisiyiz. İspanya'yla da bu konuda işbirliğimiz olacak."

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin soruyu yanıtlayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Biliyorsunuz bir kitabım var, 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' bu bir, diğer bir kitabım da 'Dünya Beşten Büyüktür.' Şu anda maalesef dünyanın kaderi beş ülkenin elinde. Bu beş ülkeden bir tanesi 'hayır' dediği zaman mesele bitiyor. Son olayda bu 5 ülkeden bir tanesi devamlı ne yapıyor, İsrail'in yanında yer alıyor. İsrail'in yanında yer almak suretiyle de yani orada 40 bin kişi ölmüş, 100 bin kişi ölmüş, 200 bin kişi ölmüş, çocuklar ölmüş, kadınlar ölmüş, gazeteciler ölmüş bunların hiç umrunda değil. Öyleyse, diyelim ki bir Sanchez ne yapıyor? Bayrağı açıyor. Hemen arkasından bakıyorsunuz, iki Batı ülkesi daha buna katılıyor. Bunu bizim yaygınlaştırmamız lazım. Burada tabii yazılı ve görsel medyaya da çok iş düşüyor. Yani 150'ye yakın medya mensubu eğer İsrail tarafından öldürüldüyse, buna 'devam' mı edelim? Bunların karşısında durmayacak mıyız? Öyleyse bu adımı hep beraber atmamız gerekiyor. Şu anda yaptığımız da budur. İsrail acımasız bir şekilde bu katliamlarına devam ediyor. İsrail bu katliamlarına devam ederken özellikle de Amerika'nın duruşu bizleri ciddi manada üzmektedir."

-"Türkiye bir hukuk devletidir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir gazetecinin, "Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın davalarına" ilişkin sorusuna da şu yanıtı verdi:

"Türkiye bir hukuk devletidir. Bu hukuk devletinin içerisinde biliyorsunuz kararları yargı verir. Bu verdiğiniz isimlerle ilgili olarak da hukuk devletindeki yargımız kararını vermiş ve bu kararlar çerçevesinde, bu örneğin bir tanesi bu isimlerden yani 100 kişiyi aşkın gencin ölümüne neden olmuş, aynı şekilde birçok terör estirmek suretiyle ülkemizin güneydoğu bölgesinde maalesef ölümlere neden olmuşlar. Şu anda sizlerin bu soruları sorması bizi düşündürüyor? Hele hele bir basın mensubunun kalkıp bu teröristleri böyle savunmuş olması bizi ciddi manada üzmektedir. Başını sallama, ben sallamıyorum. Bak ben dimdik çalışmama devam ediyorum. Her zaman için, bu Osman Kavala olur, Selahattin Demirtaş olur, kim olursa olsun, yasalar ne diyorsa, yasaların dediğini biz yerine getiririz. Hukuk neyi emrediyorsa, hukukun emrettiğini bizler yerine getiririz ve yapılan iş budur. Siz tabii Türkiye'de yaşamıyorsunuz herhalde. Biz Türkiye'de yaşıyoruz ve bu ciddi manada bölgedeki huzurun temini için attığımız adımlardır ve bundan sonra da böyle yürüyecektir."

(Bitti)