Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye’nin dostluğunu çoğaltan ülkemizin daha doğru anlaşılmasına katkı sunan, ihtiyaç duyduğumuz zamanlarda dayanışmasını gösteren dostlarımıza ne kalbi şükranlarımı sunuyorum" dedi.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye’nin dostluğunu çoğaltan ülkemizin daha doğru anlaşılmasına katkı sunan, ihtiyaç duyduğumuz zamanlarda dayanışmasını gösteren dostlarımıza ne kalbi şükranlarımı sunuyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Türkiye'nin dostluğunu çoğaltan ülkemizin daha doğru anlaşılmasına katkı sunan, ihtiyaç duyduğumuz zamanlarda dayanışmasını gösteren dostlarımıza ne kalbi şükranlarımı sunuyorum" dedi.
Kaynak: İHA