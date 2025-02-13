Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Pakistan İş Forumu'nda gerçekleştirdiği konuşmada, "Pakistan'da 2 milyar doları aşan Türk yatırımları... - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Pakistan İş Forumu'nda gerçekleştirdiği konuşmada, "Pakistan'da 2 milyar doları aşan Türk yatırımları...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Pakistan İş Forumu'nda gerçekleştirdiği konuşmada, "Pakistan'da 2 milyar doları aşan Türk yatırımları bulunuyor" dedi.

13.02.2025 15:24
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye- Pakistan İş Forumu'nda gerçekleştirdiği konuşmada, "Pakistan'da 2 milyar doları aşan Türk yatırımları bulunuyor" dedi. - İSLAMABAD

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan, Politika, Ekonomi, Türkiye, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Pakistan İş Forumu'nda gerçekleştirdiği konuşmada, 'Pakistan'da 2 milyar doları aşan Türk yatırımları... - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Pakistan İş Forumu'nda gerçekleştirdiği konuşmada, "Pakistan'da 2 milyar doları aşan Türk yatırımları... - Son Dakika
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