Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Lviv'deki üçlü zirve) Savaş esirlerinin mübadelesini ve bu konudaki girişimlerimizi ele aldık, bu konuyu önemsediğimizi de...

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üçlü zirvede savaş esirlerinin mübadelesinin ele alındığını açıkladı. - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.