Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Ukrayna'da 3. yılında devam eden savaşın olumsuz etkileri sürüyor. Her iki tarafın da masada olduğu bir müzakere sürecini ve devamında adil bir kalıcı barışı destekliyoruz" dedi. - BİŞKEK