Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Ukrayna'da 3. yılında devam eden savaşın olumsuz etkileri sürüyor. Her iki tarafın da masada olduğu bir müzakere sürecini ve devamında adil bir kalıcı barışı destekliyoruz" dedi. - BİŞKEK
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Ukrayna'da 3. yılında devam eden savaşın olumsuz etkileri sürüyor. - Son Dakika
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