Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ve Guterres ile görüşecek - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ve Guterres ile görüşecek

16.08.2022 20:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ve Guterres ile görüşecek

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Ukrayna'da bir araya gelecek.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Ukrayna'da bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin davetine icabetle, 18 Ağustos'ta Lviv'e günübirlik ziyaret gerçekleştirecek. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Ukraynalı mevkidaşıyla yapacağı görüşmelerde; stratejik ortaklık düzeyindeki Türkiye-Ukrayna ilişkileri tüm veçheleriyle değerlendirileceği belirtildi. Görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Ziyaret sırasında ayrıca, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in iştirakleriyle üçlü bir görüşme gerçekleştirilmesi de öngörülüyor. Sözkonusu görüşmede Ukrayna tahılının dünya pazarlarına ihracı amacıyla teşkil edilen mekanizmanın faaliyetlerinin artırılarak sürdürülmesi ile Ukrayna- Rusya savaşının diplomatik yollarla sona erdirilebilmesine yönelik olarak atılabilecek adımlar ele alınacak" denildi.


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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'ya günübirlik çalışma ziyareti gerçekleştirecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'ya günübirlik çalışma ziyareti gerçekleştirecek Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'ya gidiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'ya gidiyor
Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Volodimir Zelenskiy, Birleşmiş Milletler, Ukrayna, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ve Guterres ile görüşecek - Son Dakika

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