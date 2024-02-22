Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ABD Ticaret Odası Kıdemli Başkan Yardımcısı Marty Durbin ve Deutsche Bank Üst Yöneticileriyle Görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ABD Ticaret Odası Kıdemli Başkan Yardımcısı Marty Durbin ve Deutsche Bank Üst Yöneticileriyle Görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ABD Ticaret Odası Kıdemli Başkan Yardımcısı Marty Durbin ve Deutsche Bank Üst Yöneticileriyle Görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Deutsche Bank üst yöneticileri ve ABD Ticaret Odası Kıdemli Başkan Yardımcısı Marty Durbin ile görüşmeler gerçekleştirdi. Yılmaz, görüşmelerde Türkiye'nin makro politikalarını paylaşarak, yatırım fırsatları ve işbirliği imkanlarını değerlendirdiklerini belirtti.

22.02.2024 16:01  Güncelleme: 16:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ABD Ticaret Odası Kıdemli Başkan Yardımcısı Marty Durbin ve Deutsche Bank üst yöneticileriyle görüştü.

Yılmaz, görüşmelere ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde iki ayrı verimli görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

İlk görüşmede Deutsche Bank Gelişmekte Olan Piyasalardan Sorumlu Yöneticisi Sameen Farooqui, Deutsche Bank Türkiye Genel Müdürü Orhan Özalp ve Asya Pasifik- Orta Doğu Operasyonlarından Sorumlu Yöneticisi Chandra Mallika ile bir araya geldiklerini bildiren Yılmaz, akabinde, ABD Ticaret Odası Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Ticaret Odası Enerji Enstitüsü Başkanı Marty Durbin ve beraberindeki ABD Ticaret Odası heyeti ile görüştüklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Görüşmelerimizde, Türkiye'nin makro politikalarını paylaşarak, ülkemizdeki yatırım fırsatları ve yatırım ortamı ile işbirliği imkanlarını değerlendirdik. Toplantılarımızın daha güçlü işbirliklerine vesile olmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Deutsche Bank, Türkiye, Diplomasi, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ABD Ticaret Odası Kıdemli Başkan Yardımcısı Marty Durbin ve Deutsche Bank Üst Yöneticileriyle Görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2024 05:08:14. #1.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ABD Ticaret Odası Kıdemli Başkan Yardımcısı Marty Durbin ve Deutsche Bank Üst Yöneticileriyle Görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement