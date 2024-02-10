Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Aziz Yeniay\'a yapılan saldırıyı lanetledi

Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Küçükçekmece'de Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında yapılan saldırıyı lanetledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul Küçükçekmece Belediye Başkan Adayımız Aziz Yeniay'ın seçim çalışması yaptığı sırada uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen menfur saldırıyı lanetliyor, insanlık dışı saldırıda yaralanan vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Demokrasimize, birlik ve beraberliğimize yönelik gerçekleştirilen bu saldırı ile ilgili soruşturmalar derhal başlatılmıştır. Suçluların en kısa sürede bulunacağına inanıyorum. Küçükçekmece Başkan Adayımız Aziz Yeniay'a, ekibine ve tüm teşkilatımıza geçmiş olsun" ifadelerini kullandı. - ANKARA