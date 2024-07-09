Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika ziyaretinde vekalet edecek - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika ziyaretinde vekalet edecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın Amerika ziyaretinde vekalet edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 9-11 Temmuz tarihlerinde Amerika Birleşik Devletlerine yapacağı ziyaretler nedeniyle Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

09.07.2024 01:03
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 9-11 Temmuz tarihlerinde Amerika Birleşik Devletlerine yapacağı ziyaretler nedeniyle Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9-11 Temmuz tarihlerinde Amerika Birleşik Devletleri'ne ziyaret gerçekleştirecek. Resmi Gazete'de yayımlanan tezkereye göre, 9-11 Temmuz tarihlerinde Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek. Resmi Gazete'de yayımlanan tezkerede kararın, Anayasa'nın 106. Maddesi gereğince alındığı kaydedildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika ziyaretinde vekalet edecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika ziyaretinde vekalet edecek - Son Dakika
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