Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Diyarbakır\'da SKM açılışına katıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Diyarbakır'da Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AK Parti) Seçim Koordinasyon Merkezi'nin (SKM) açılışına katılarak, "Kim ne derse desin Diyarbakır bu ülkenin birliğine, beraberliğine sahip çıkacak. Bu vatana, bu bayrağa, bu devlete sahip çıkacak ve emperyalist birtakım güçlerin bu bölge üzerinde kurduğu hesapları boşa çıkaracak" dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti'nin merkez Bağlar ilçesinde bulunan Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Yılmaz, Diyarbakır'ın çok daha güçlü bir şekilde geleceğe yürümeye ihtiyacı olduğunu, daha fazla hizmete, yatırıma, ihtiyacı olduğunu ve bu noktada da kritik bir seviyeye gelmiş durumda olduğunu söyledi.
Diyarbakır'da her şeyin olduğunu ve tek yapılması gereken Diyarbakır'a, geleceğine, aklı fikri Diyarbakır olan adayları desteklemek olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, bunun yapıldığında Diyarbakır'ın çok şey kazanacağını, çok hızlı bir şekilde değişim ve dönüşüm süreci yaşayacağını ifade etti.
"Diyarbakır için, Diyarbakır'ın hizmetleri için kararlı mıyız? İnşallah hep birlikte Diyarbakır'ı geleceğe hazırlayacağız. Biz buna gerçek belediyecilik diyoruz" diyen Yılmaz, şöyle konuştu:
"Şimdi belediyeyi amacı için kullanmak var, kanunlarda amacı belli. Belediye yerel hizmetler yapacak. Halka hizmet edecek. Bunun için mi kullanacaksınız belediyeyi? Yoksa başka amaçlar için mi kullanacaksınız? Mesele budur. Kişisel kariyer için veya ideolojik için mi belediye kullanılacak? Bir enstrüman olarak, bir araç olarak mı kullanılacak başka amaçlar için? Yoksa belediyeye tahsis edilen kaynaklar bu halka yeşil alanlar yapmak, spor tesisleri yapmak, içme suyunu temiz bir şekilde ulaştırmak, havanın kalitesini korumak, mesleki eğitimler vermek, girişimciliği desteklemek, yine ihtiyaç sahibi olan insanlara destek olmak gibi belediyenin başka hizmetleri için mi kullanılacak? Biz işte bundan yanayız. Gerçek belediyecilikten yanayız."
Açılışa; AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehmet Galip Ensarioğlu, Mehmet Sait Yaz, AK Parti İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak, AK Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Halis Bilden ve partililer katıldı.
Yılmaz, açılıştan sonra merkez Sur ilçesinde Gazi Caddesi'nde esnaf ziyareti gerçekleştirdi.
Yılmaz, kanaat önderleriyle görüşmek üzere bir otele geçti. - DİYARBAKIR
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