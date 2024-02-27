Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Londra'da EBRD Başkanı ile görüştü - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Londra'da EBRD Başkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Londra\'da EBRD Başkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İngiltere'nin başkenti Londra'da Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Odile Renaud-Basso ile bir araya geldi. Görüşmede, EBRD'nin Türkiye'deki yatırımları ve iş birliği alanları ele alındı. Yılmaz, EBRD'nin ülkemize bugüne kadar sağladığı finansman desteğine teşekkür etti.

27.02.2024 14:11
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Londra'da Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Odile Renaud-Basso ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yatırımcılar ile çeşitli toplantılara katılmak üzere geldiği İngiltere'nin başkenti Londra'da bugünkü temaslarına başladı. Yılmaz, temasları çerçevesinde Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Odile Renaud-Basso ve heyetiyle Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği'nde görüşme gerçekleştirdi. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın Türkiye'deki yatırımlarının ve potansiyel iş birliği alanlarının değerlendirdiği görüşmede, yeşil finansman, yüksek katma değerli ihracat ve teknoloji odaklı sektör yatırımları ile kadın ve gençlere yönelik EBRD destekleri ele alındı.

"EBRD bugüne kadar 19 milyar eurodan fazla destek sağladı"

Yılmaz, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "EBRD bugüne kadar ülkemizdeki özel ve kamu kuruluşlarına 19 milyar eurodan fazla finansman desteği sağlamıştır. Ülkemizde yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra EBRD heyetine yakın dayanışmaları için bir kez daha teşekkür ediyor, iş birliğimizin artarak devam etmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - LONDRA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Londra'da EBRD Başkanı ile görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Londra'da EBRD Başkanı ile görüştü - Son Dakika
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