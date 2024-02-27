Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Londra'da İngiltere Başbakan Yardımcısı Oliver Dowden ile bir araya geldi - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Londra'da İngiltere Başbakan Yardımcısı Oliver Dowden ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Londra\'da İngiltere Başbakan Yardımcısı Oliver Dowden ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İngiltere'nin başkenti Londra'da İngiltere Başbakan Yardımcısı Oliver Dowden ile bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye-İngiltere arasındaki ikili ilişkiler, ticaret ve yatırımlar, JETCO çalışmaları ve diğer potansiyel alanlar ele alındı. Ayrıca, serbest ticaret anlaşmasının genişletilmesi, vize kolaylığı, turizm, savunma sanayii ve terörle mücadele konuları da değerlendirildi.

27.02.2024 16:22  Güncelleme: 16:25
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Londra'da İngiltere Başbakan Yardımcısı Oliver Dowden ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yatırımcılar ile çeşitli toplantılar yapmak üzere geldiği İngiltere'nin başkenti Londra'da bugünkü temaslarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, İngiltere Başbakan Yardımcısı Oliver Dowden ile bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye-İngiltere arasındaki ikili ilişkiler, mevcut iş birlikleri ve diğer potansiyel alanlarının yanı sıra karşılıklı ticaret ve yatırımlar ile Türkiye- Birleşik Krallık Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi (JETCO) kapsamında yapılan çalışmalar ele alındı. Küresel ve bölgesel gelişmelerin de ele alındığı görüşmede ayrıca, iki ülke arasındaki serbest ticaret anlaşmasının genişletilmesi, vize kolaylığının sağlanması, turizm, savunma sanayii ve terörle mücadele konuları değerlendirildi. - LONDRA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Londra'da İngiltere Başbakan Yardımcısı Oliver Dowden ile bir araya geldi - Son Dakika

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