Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Londra'da İngiltere Başbakan Yardımcısı Oliver Dowden ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yatırımcılar ile çeşitli toplantılar yapmak üzere geldiği İngiltere'nin başkenti Londra'da bugünkü temaslarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, İngiltere Başbakan Yardımcısı Oliver Dowden ile bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye-İngiltere arasındaki ikili ilişkiler, mevcut iş birlikleri ve diğer potansiyel alanlarının yanı sıra karşılıklı ticaret ve yatırımlar ile Türkiye- Birleşik Krallık Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi (JETCO) kapsamında yapılan çalışmalar ele alındı. Küresel ve bölgesel gelişmelerin de ele alındığı görüşmede ayrıca, iki ülke arasındaki serbest ticaret anlaşmasının genişletilmesi, vize kolaylığının sağlanması, turizm, savunma sanayii ve terörle mücadele konuları değerlendirildi. - LONDRA