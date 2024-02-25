Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz İngiltere'ye gidiyor - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz İngiltere'ye gidiyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz İngiltere\'ye gidiyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yatırımcılar ile çeşitli toplantılara katılmak üzere İngiltere'ye gidecek. İngiltere temasları kapsamında Türk iş dünyası temsilcileri, İngiltere Başbakan Yardımcısı ve Kıbrıs Türk Toplumu temsilcileri ile görüşmeler yapacak. Ayrıca, Londra Menkul Kıymetler Borsası'nda yatırımcılarla bir araya gelecek.

25.02.2024 21:03  Güncelleme: 21:04
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yatırımcılar ile çeşitli toplantılara katılmak üzere yarın İngiltere'ye gidecek.

Edinilen bilgiye göre, Yılmaz, İngiltere temaslarının ilk gününde Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş ile görüşecek, büyükelçilik konutunda Türk iş dünyası temsilcileri ile bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, programının ikinci gününde İngiltere Başbakan Yardımcısı Oliver Dowden, European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) Başkanı Odile Renaud Basso ve Kıbrıs Türk Toplumu temsilcileri ile ayrı ayrı görüşecek, İngiliz Sanayi Konfederasyonu tarafından düzenlenen Yüksek Düzeyli Yuvarlak Masa Toplantısı'na katılacak.

İngiltere'de Yunus Emre Enstitüsü Türk Kültür Merkezi'nde Türk toplumu temsilcileri ile de bir araya gelecek Yılmaz, Türkiye'deki yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi amacıyla Londra Menkul Kıymetler Borsası'nda yatırımcılarla toplantı yapacak.

Yılmaz'a programlarında, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu da eşlik edecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz İngiltere'ye gidiyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz İngiltere'ye gidiyor - Son Dakika
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