Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile güçlü yarınlara ilerleyeceğiz - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile güçlü yarınlara ilerleyeceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Erenköy Direnişi'nin 60. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile birlikte güçlü yarınlara ilerlemeye devam edeceklerini belirtti. Yılmaz, Kıbrıs Türkü için ebedi vatan olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin, Kahraman Mehmetçik ve mücahitlerin canlarıyla, kanlarıyla savunduğu bir destan olduğunu vurguladı.

08.08.2024 12:16
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Kahraman Mehmetçiğimiz ve mücahitlerimizin canlarıyla, kanlarıyla savundukları, Kıbrıs Türkü için ebedi vatan olarak inşa edilen ve şanlı bir destanın eseri olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile daima bir ve beraber olarak güçlü yarınlara ilerlemeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından, Erenköy Direnişi'nin 60. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:

"Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin geleceği için verilen mücadelenin mihenk taşlarından biri olan şanlı Erenköy Direnişi'nin 60. yılı kutlu olsun. Kahraman Mehmetçiğimiz ve mücahitlerimizin canlarıyla, kanlarıyla savundukları, Kıbrıs Türkü için ebedi vatan olarak inşa edilen ve şanlı bir destanın eseri olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile daima bir ve beraber olarak güçlü yarınlara ilerlemeye devam edeceğiz. Bu vesileyle şanlı Erenköy Direnişi sırasında şehit olan kahraman pilotumuz Yüzbaşı Cengiz Topel ve tüm kahraman şehitlerimizi rahmetle anıyor, hayatta olan gazilerimize sağlıklı bir ömür temenni ediyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile güçlü yarınlara ilerleyeceğiz - Son Dakika

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