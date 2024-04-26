Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis ile Görüştü - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Romanya'ya yaptığı ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis ile bir araya geldi. Görüşmede, iki ülke arasındaki siyasi, askeri, ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, bölgesel ve küresel gelişmeler ile Türkiye-AB ilişkileri değerlendirildi. Yılmaz, Türkiye ile Romanya arasındaki iş birliğinin daha da ileriye taşınacağını belirtti ve Iohannis'e misafirperverlikleri için teşekkür etti.

26.04.2024 21:27
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Romanya'da Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, temaslarda bulunmak üzere Romanya'ya geldi. Yılmaz, başkent Bükreş'te Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis ile görüştü. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Sayın Iohannis ile görüşmemizde, ülkelerimiz arasındaki siyasi, askeri, ticari, ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, mevcut iş birliklerimiz ve yeni iş birliği fırsatları ile bölgesel ve küresel gelişmeleri, Karadeniz'in güvenliği, Savunma Sanayii, Türkiye-AB ilişkilerini değerlendirerek Romanya temaslarımızı tamamlamış olduk" dedi.

Türkiye ile Romanya arasındaki iş birliğinin, 2 ülkenin ortak çıkarları temelinde bütüncül bir stratejiyle daha da ileriye taşınacağını ifade eden Yılmaz, "Misafirperverlikleri için Sayın Iohannis'e ve tüm Romanya makamlarına teşekkür ediyor, muhabbetlerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı. - BÜKREŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis ile Görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis ile Görüştü - Son Dakika
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