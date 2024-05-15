Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya geçmiş olsun dileklerini iletti - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya geçmiş olsun dileklerini iletti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya yönelik menfur saldırıdan büyük bir üzüntü duyduğunu belirterek, geçmiş olsun dileklerini iletti. Yaptığı paylaşımda, suikast girişiminin demokrasiye doğrudan bir tehdit olduğunu vurgulayan Yılmaz, Slovakya halkına geçmiş olsun dileklerini ileterek, bu tür saldırıların kınanmasını ve faillerin hesap vermesini diledi.

15.05.2024 19:54
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya yönelik menfur saldırıdan büyük bir üzüntü duyduğunu belirterek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal paylaşım sitesi Twittir hesabından yaptığı paylaşımda, "Slovakya Başbakanı Sayın Robert Fico'ya yönelik menfur saldırıdan büyük bir üzüntü duydum. Bu suikast girişimi demokrasiye doğrudan bir tehdittir. Bu tür eylemlerin hiçbir toplumda yeri olmamalıdır. Sayın Başbakana acil şifalar diliyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum. Slovakya halkına geçmiş olsun dileklerimi ileterek, bu tür vahşi saldırıların dünya genelinde kınanmasını ve faillerin hesap vermesini diliyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya geçmiş olsun dileklerini iletti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya geçmiş olsun dileklerini iletti - Son Dakika
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