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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Türkiye Yüzyılında yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme stratejimize devam ediyoruz - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Türkiye Yüzyılında yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme stratejimize devam ediyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme stratejisine devam edeceğini belirtti. Yılmaz, 2024 Yılı Yatırım Programı kapsamında gerçekleştirilecek projelerin toplam tutarının 7,3 trilyon TL olduğunu ve bu projelere tahsis edilen ödenek miktarının 1 trilyon TL'yi aştığını ifade etti. Ayrıca, deprem tedbirlerine yönelik olarak 510 milyar TL tutarında projeye yer verildiğini ve en yüksek payın ulaştırma-haberleşme sektörüne ait olduğunu söyledi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına ise imalat sanayii sektöründe 15,2 milyar TL ödenek tahsis edildiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Türkiye Yüzyılında yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme stratejimize devam ediyoruz
17.01.2024 - 14:01,  Güncelleme: 14:02
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Türkiye Yüzyılında yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme stratejimize devam ediyoruz" dedi.

Yılmaz, ekonomiyle ilgili sosyal medyadan açıklamalarda bulundu. Yılmaz, Türkiye Yüzyılında yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme stratejiye devam edeceklerini ifade etti. 2024 Yılı Yatırım Programı hazırlıklarını, 12. Kalkınma Planında yer alan temel politika ve hedefler ile 2024-2026 dönemi Orta Vadeli Programdaki öncelikleri ve bütçe büyüklüklerini dikkate alarak gerçekleştirdiklerini hatırlatan Yılmaz, "Yatırım Programındaki projelerin belirlenmesinde azami oranda seçici davranarak, 12. Kalkınma Planında öngörülen projeleri, deprem riski nedeniyle başlanması zaruret arz eden projeler ile sosyal ve ekonomik etkisi güçlü olup ivedilikle ekonomiye kazandırılması gereken projeleri önceliklendirdik. 2024 yılı Yatırım Programında kamu kurumları tarafından yürütülecek 12 binin üzerinde projenin toplam tutarı yaklaşık 7,3 trilyon TL'ye ulaşmaktadır. Projelere tahsis edilen toplam ödenek miktarı 1 trilyon TL'yi aşmaktadır" ifadelerini kullandı.

2024 Yılı Yatırım Programında deprem tedbirlerine yönelik olarak toplam 510 milyar TL tutarında projeye yer verildiğini belirten Yılmaz, "2024 Yılı Yatırım Programı kapsamındaki ödenekten en yüksek payı yüzde 31,7 ile ulaştırma-haberleşme sektörü alırken, eğitim sektörüne yüzde 15, madencilik sektörüne yüzde 10,5, tarım sektörüne yüzde 10, sağlık sektörüne ise yüzde 9,4, diğer sektörlere ise yüzde 23,4 pay ayrılmıştır. Büyüme stratejimizle uyumlu olarak daha fazla yatırım alanı oluşturmak, üretimi ve istihdamı artırmak amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza, imalat sanayii sektöründe yüzde 156 artışla 15,2 milyar TL ödenek tahsis edilmiştir. Geçtiğimiz 22 yıla mührünü vuran kalkınma hamlemize Yatırım Programı projelerimizi etkili bir şekilde hayata geçirerek kararlılıkla devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu. - ANKARA

Kaynak: İHA
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