Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "2023 yılı metaverse entegrasyonunda üst seviyelere çıktığımız yıl olacak" - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "2023 yılı metaverse entegrasyonunda üst seviyelere çıktığımız yıl olacak"

24.08.2022 11:31
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "2023 yılı metaverse entegrasyonunda üst seviyelere çıktığımız yıl olacak"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2023 yılının, dijital şehir ikizi ve metaverse entegrasyonu gibi coğrafi veri kullanımında çok daha üst seviyelere çıkılan bir yıl olacağını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2023 yılının, dijital şehir ikizi ve metaverse entegrasyonu gibi coğrafi veri kullanımında çok daha üst seviyelere çıkılan bir yıl olacağını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Kurulu 4. Toplantısı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay burada yaptığı konuşmasında, ilgili tüm kurum ve kuruluşlar ile kamunun elindeki coğrafi verinin değere dönüşmesi ve konuşur hale gelmesi için yoğun çalışmalar sürdürdüklerini belirtti.

Oktay, Türkiye'nin her noktasındaki parsel ve binalara ait verileri tarım potansiyeli, doğal kaynaklar ve üretim faaliyetlerine ilişkin bilgileri, okunması kolay haritalar ile kullanıma açtıklarını hatırlattı.

Tüm kamu kurum ve kuruluşlarında başlattıkları büyük veri entegrasyonunu tamamladıklarını ifade eden Oktay, "Kamuya ait; meteorolojik ve kuraklık verileri, afet durumuna ilişkin data, sanayi verileri, eğitim verileri gibi verilerimiz, vatandaşlar ve kurumlar için 'açık veri' haline getirilerek kullanıma açılmıştır. Veri güvenliği açısından; 79 bin metaveri ve 7 bin 800 coğrafi katmanıyla ulusal coğrafi verilerin güvenli şekilde saklanması için koruma altına alınmıştır" dedi.

"2023 yılı metaverse entegrasyonunda üst seviyelere çıktığımız yıl olacak"

Oktay, ilerleyen dönemde gündemlerinde konuma dayalı verinin etkin yönetimi ile bürokrasinin daha da azaltılması ve coğrafi bilgiye herkes için çevrim için erişim kolaylığının sağlanması konularının yer aldığı bilgisini vererek, "2023 yılı, dijital şehir ikizi ve metaverse entegrasyonu gibi coğrafi veri kullanımında çok daha üst seviyelere çıktığımız bir yıl olacak" diye konuştu.

"Şehirlerimizin tamamının dijital ikiz çalışmaları, kamu bünyesinde bulunan İHA'lar marifetiyle devam etmektedir"

Oktay, akıllı şehir uygulaması olan dijital ikiz ile şehir yönetimine ilişkin tahminler yapmak, ekosistemleri izlemek, modellemek ve alternatif hareket tarzlarını belirlemenin kolaylaşacağını belirterek, "Şehirlerimizin tamamının dijital ikiz çalışmaları, kamu bünyesinde bulunan İHA'lar marifetiyle devam etmektedir. Mekansal kararların etkilerini simülasyonla şehirler üzerinde modelleyebilen metaverse entegrasyonu da ulusal coğrafi bilgi platformunda yerini alacak. Diğer taraftan yerli ve milli harita altyapısı çözümlerimizin tüm sektörlerde kullanımını yaygınlaştıracağız" ifadelerini kullandı.

Gençleri "Coğrafi Açık Veri Fikir Maratonu"na davet etti

Gençlerin coğrafi veri sistemlerine ilgilerini artırmak yönündeki faaliyetleri desteklediklerine dikkati çeken Oktay, "Yılsonunda, gençlerimizin coğrafi bilgi sistemi destekli kod geliştirme, oyunlaştırma mantığına dayalı coğrafi veri yönetimi ve iklim değişikliği ile mücadeleye yönelik fikir ve yazılım projeleri gerçekleştirebilecekleri 'Coğrafi Açık Veri Fikir Maratonu' yani Hackathon düzenliyor olacağız. Bu alanlara ilgisi olan tüm gençlerimizi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızı takip ederek Fikir Maratonu'na katılmaya davet ediyorum" dedi.

Toplantı Oktay'ın konuşmasının ardından gündem ile devam etti. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: '2023 yılı metaverse entegrasyonunda üst seviyelere çıktığımız yıl olacak' - Son Dakika

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