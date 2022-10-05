"Başörtüsünü geçmişte sorun haline getiren CHP zihniyeti şimdi de mağdurları gelecekte kendi zulmünden korumak amaçlı suni gündem oluşturdu. Eğer samimiyseniz, Cumhurbaşkanımızın 'Çözümü anayasa düzeyinde sağlayalım' çağrısına kulak verin. Tek seferde gelecekteki muhtemel zulmünüzün önünü kökten keselim."

Kaynak: AA

Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan CHP'ye başörtüsü konusunda anayasa değişikliği çağrısı Açıklaması - Son Dakika

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