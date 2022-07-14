Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şerefimizle öleceğiz diyen bir millete kim diz çöktürebilir ki? 15 Temmuz hain darbe girişiminde Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletin iradesiyle bu hayasız akını durduran aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, kahraman gazilerimize minnetlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 15 Temmuz şehitlerini andı - Son Dakika

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