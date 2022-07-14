Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 15 Temmuz şehitlerini andı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 15 Temmuz şehitlerini andı

14.07.2022 23:18
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 15 Temmuz şehitlerini andı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit düşenleri rahmet, gazileri minnetle andı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit düşenleri rahmet, gazileri minnetle andı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şerefimizle öleceğiz diyen bir millete kim diz çöktürebilir ki? 15 Temmuz hain darbe girişiminde Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletin iradesiyle bu hayasız akını durduran aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, kahraman gazilerimize minnetlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 15 Temmuz şehitlerini andı - Son Dakika

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