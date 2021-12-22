Üye Girişi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan, Sarıkamış Şehitlerini Anma Günü mesajı Açıklaması - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan, Sarıkamış Şehitlerini Anma Günü mesajı Açıklaması

22.12.2021 16:41
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan, Sarıkamış Şehitlerini Anma Günü mesajı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "22 Aralık Sarıkamış Şehitlerini Anma Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "22 Aralık Sarıkamış Şehitlerini Anma Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Oktay, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un, İstiklal Marşı'nda yer alan "Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda" mısralarına yer vererek, şunları kaydetti:

"Sarıkamış şehitlerimizi, bu cennet vatanın müdafaası sırasında Hakk'a yürüyüşlerinin 107. yılında rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun."

Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan, Sarıkamış Şehitlerini Anma Günü mesajı Açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR
500
Cuma günü çalınan 10 bin dolarının bulunmasına sevinemedi bile: Kur düştü, zararım 60 bin TL Cuma günü çalınan 10 bin dolarının bulunmasına sevinemedi bile: Kur düştü, zararım 60 bin TL         
16:43
Çin'de 66 milyon yıllık dinozor embriyosu bulundu! Çin'de 66 milyon yıllık dinozor embriyosu bulundu!         
16:29
Çin'in ''Canlı yayın kraliçesi'' Huang Wei'ye vergi kaçakçılığı cezası: 210 milyon dolar Çin'in ''Canlı yayın kraliçesi'' Huang Wei'ye vergi kaçakçılığı cezası: 210 milyon dolar         
15:55
KKTC'de de asgari ücret artırıldı! İşte 2022 yılı için ödenecek rakam KKTC'de de asgari ücret artırıldı! İşte 2022 yılı için ödenecek rakam         
15:23
ABD'de büyük vurgun: En az 100 milyar dolarlık koronavirüs yardım parası çalındı ABD'de büyük vurgun: En az 100 milyar dolarlık koronavirüs yardım parası çalındı         
13:54
BDDK'dan cep telefonlarında yenilenmiş ürüne teşvik: Taksit süresi uzatılıyor BDDK'dan cep telefonlarında yenilenmiş ürüne teşvik: Taksit süresi uzatılıyor         
13:06
Oktay Kaynarca'dan sevenlerine müjde! Yeni sezonda ATV'de başlayacak bir dizide oynayacak Oktay Kaynarca'dan sevenlerine müjde! Yeni sezonda ATV'de başlayacak bir dizide oynayacak         
11:40
Böyle hırsızlık görülmedi! Komşusu evinin bir odasını çalmış! 3+1 olan evi 2+1'e dönüşmüş Böyle hırsızlık görülmedi! Komşusu evinin bir odasını çalmış! 3+1 olan evi 2+1'e dönüşmüş         
11:01
Taklalar atarak akaryakıt istasyonuna daldı, sonu feci bir ölüm oldu Taklalar atarak akaryakıt istasyonuna daldı, sonu feci bir ölüm oldu         
10:30
Survivor All Star'a katılacak olan Adem Kılıçcı, ameliyat oldu! Yarışmayla ilgili durumu belirsiz Survivor All Star'a katılacak olan Adem Kılıçcı, ameliyat oldu! Yarışmayla ilgili durumu belirsiz         
10:29
Yavru köpeklerin minik misafiri! Çalılıklara bırakılan bebek, dişi köpek sayesinde hayata tutundu Yavru köpeklerin minik misafiri! Çalılıklara bırakılan bebek, dişi köpek sayesinde hayata tutundu         
10:14
Görenler tanıyamıyor! Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan Aybike Esin Tumluer, yeni imajıyla bambaşka biri oldu Görenler tanıyamıyor! Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan Aybike Esin Tumluer, yeni imajıyla bambaşka biri oldu         
09:27
Bakan Nebati ve Merkez'in peş peşe açıklamaları sonrası gözler kura çevrildi! İşte dolarda son durum Bakan Nebati ve Merkez'in peş peşe açıklamaları sonrası gözler kura çevrildi! İşte dolarda son durum         
08:40
"Kur korumalı TL mevduat sistemi" dünya basınında: TL üzerindeki baskı hafifledi "Kur korumalı TL mevduat sistemi" dünya basınında: TL üzerindeki baskı hafifledi         
07:54
Vergi muafiyeti memur maaşına ne kadar etki edecek? Vergi muafiyeti memur maaşına ne kadar etki edecek?         
21:43
Son Dakika! Türkiye'de 21 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 187 kişi vefat etti, 19 bin 859 yeni vaka tespit edildi Son Dakika! Türkiye'de 21 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 187 kişi vefat etti, 19 bin 859 yeni vaka tespit edildi         
21:11
Dolarda yaşanan düşüş sonrası akaryakıtta büyük indirim bekleniyor Dolarda yaşanan düşüş sonrası akaryakıtta büyük indirim bekleniyor         
19:38

Son Dakika Haberleri
16:42 Cuma günü çalınan 10 bin dolarının bulunmasına sevinemedi bile: Kur düştü, zararım 60 bin TL
16:31 Ali Babacan: Merkez Bankası'na nas var, Hazine'ye nas yok mu?
16:29 Kazıyı yapan bilim insanları önce kuşa benzetti ama gerçek bambaşka çıktı! Yumurtadan çıkarken donup kalmış
16:29 Çin'de 66 milyon yıllık dinozor embriyosu bulundu!
16:15 Şeytan lakaplı Rolf Buchholz 481 piercing'in özel hayatına etkisini anlattı: Hiç sorun olmuyor
16:09 Bakan Nebati'den uyarı: Kurdaki düşüş fiyatlara yansımazsa Hazine ve Maliye Bakanlığı kendisini gösterecektir
16:03 Türkiye'nin gündeminde yeni ekonomi modeli var! İşte 10 soruda "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" sistemi
15:54 Çin'in ''Canlı yayın kraliçesi'' Huang Wei'ye vergi kaçakçılığı cezası: 210 milyon dolar
15:52 "2485'ten geldim" diyen adam 25 Aralık'ı işaret etmişti! Yeni sözleri tüyler ürpertti
15:48 Fenerbahçe, hoca adaylarından ne cevap aldı? İşte herkesin gözdesi Löw'den gelen yanıt
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2021 16:47:23. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan, Sarıkamış Şehitlerini Anma Günü mesajı Açıklaması - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement