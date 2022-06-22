Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC'ye gidecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 23-25 Haziran'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) ziyarette bulunacak.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Oktay, bir dizi temaslarda bulunmak üzere yarın KKTC'ye hareket edecek.

Oktay, ziyaretin ilk gününde KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşecek ve daha sonra ortak basın açıklaması düzenlenecek. Oktay ardından KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ve Başbakan Ünal Üstel ile bir araya gelecek.

Türkiye Belediyeler Birliği ve Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Programı Lansmanı'na katılacak Oktay, ziyaret çerçevesinde, KKTC Kalkınma Bankası konferans salonunda düzenlenecek "Girişimcilik Hibe Programı"na da iştirak edecek ve sonrasında genç sporcularla buluşacak.

Ziyaret kapsamında, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi KKTC Akademik Birimi Kampüsü'nde incelemelerde de bulunacak Oktay, ardından Beyarmudu Belediyesine bir ziyaret gerçekleştirecek. Oktay, burada kadın üreticiler ve girişimcilerle görüşecek.