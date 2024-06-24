Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Cezayir Şehitler Anıtı'na çelenk bıraktı - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Cezayir Şehitler Anıtı'na çelenk bıraktı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Cezayir Şehitler Anıtı\'na çelenk bıraktı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cezayir Ulu Camii'ni ve Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti.

24.06.2024 14:38
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cezayir Ulu Camii'ni ve Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti.

Yılmaz, Cezayir'deki programı kapsamında, Cezayir Ulu Camii'ni ziyaret etti, buraya ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Ardından, Şehitler Anıtı'na giden Yılmaz, çelenk bıraktı ve şehitler için dua etti. Yılmaz, daha sonra, burada yer alan Ulusal Mücahit Müzesi'ni de ziyaret ederek, şeref defterini imzaladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'a, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat da eşlik etti.

Kaynak: AA

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