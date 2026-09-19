Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman tarafından kabul edildi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman tarafından kabul edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, resmi temaslar için bulunduğu adada KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman tarafından Cumhurbaşkanlığı'nda kabul edildi. Görüşmede Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de hazır bulundu.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile görüşme gerçekleştirdi.
KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, resmi temaslarda bulunmak üzere adada bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı'nda gerçekleştirilen görüşmede, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de hazır bulundu.
Kaynak: İHA
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