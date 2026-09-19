Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman tarafından kabul edildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile görüşme gerçekleştirdi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, resmi temaslarda bulunmak üzere adada bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı'nda gerçekleştirilen görüşmede, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de hazır bulundu.