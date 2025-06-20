Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz KKTC\'de Temaslarda Bulundu

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC'de Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ünal Üstel ile Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'nde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Her zaman bir ve beraber olduğumuz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki temaslarımıza devam ediyoruz. KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar, Başbakan Sayın Ünal Üstel ve hükümet ortaklarıyla birlikte, Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'nde bir araya geldik. İktisadi ve mali iş birliği protokolü çerçevesinde, devam eden projeleri ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek stratejik yatırımları kapsamlı şekilde değerlendirdik. Nazik ev sahiplikleri için Sayın Tatar'a teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.